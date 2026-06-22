Degerfors besked: Pikkarainen missar resten av säsongen

Juhani Pikkarainen missar resten av säsongen.

Han har skadat korsbandet på träning.

Det meddelar Degerfors under måndagen.

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Under måndagen meddelar Degerfors att mittbacken Juhani Pikkarainen har skadad det främre korsbandet på träning. Detta innebär att hans säsong är över och han har en längre rehabperiod framför sig.

”Degerfors IF hoppas på en framgångsrik rehabilitering och ser fram emot att se ”Jussi” på planen igen.”, skriver klubben på sin hemsida.

27-åringen står i år noterad för 6 matcher varav alla från start samt ett mål och en assist.