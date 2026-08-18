Jublet efter Otienos AIK-flirt: ”Fantastisk och udda”

STOCKHOLM. Erick Ouma Otieno vill återvända till AIK.

Det får Kristoffer Nordfeldt att mysa till.

– Jag förstår att många i AIK-familjen tog till sig honom, säger målvakten till FotbollDirekt.

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När FD träffade Erick Ouma Otieno på 3Arena efter han slagit ut Hammarby med sitt polska Raków i torsdags var kenyanen glad.

”Sverige är som hemma för mig efter mina år i AIK. AIK är familj är för mig”, sa Otieno vilket fick många svartgula att börja drömma om en återkomst.

Än mer förhoppningar väcktes i går när Otieno utvecklade för FotbollDirekt om AIK-kärleken.

– AIK är mitt hjärta. de gav mig en stor plattform. Jag presterade och de sålde mig. Jag följer laget mycket och jag skulle naturligtvis vilja avsluta karriären i AIK, berättade 29-årige vänsterspringaren och lade till:

– AIK är hemma för mig. Jag kommer alltid komma tillbaka till Stockholm. Jag behöver komma tillbaka till AIK och ge bästa versionen av mig själv igen, jag är skyldig klubben det.

”Udda, han springer ju på knäna…”

När Kristoffer Nordfeldt får höra om Otienos drömmar om AIK-comeback ler målvakten stort.

– Han var en fantastisk karaktär i omklädningsrummet. En udda men väldigt explosiv spelstil. Jag förstår att många i AIK-familjen tog till sig honom.

Udda?

– Ja, han springer ju på knäna… han tar sig ur situationer som man rimligtvis inte borde kunna ta sig ur. En väldigt oortodox spelstil.

Vill du ha tillbaka honom?

– Så klart jag vill det, men sedan är ju det en fråga för de inom AIK som har hand om rekryteringar, säger Nordfeldt diplomatiskt.

Fotnot: Otieno kom till AIK inför 2020 års allsvenska och Nordfeldt anslöt sommaren 2021. Därmed spelade de tillsammans i 2,5 år innan Otieno i januari 2024 lämnade för polska Raków.

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