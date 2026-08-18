FD-ELVAN – OMGÅNG 17: Nyförvärvens succé i AIK

Fyra namn från AIK efter derbyskalpen.

Det är facit från FotbollDirekt när omgångens lag tas ut – och där två av spelarna är sommarförvärv i svartgult.

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ROBIN OLSEN, MALMÖ FF (2)

Svarade för en enastående insats i bortasegern mot Gais. Hållen nolla och avgörande räddningar när MFF åkte hem med en viktig 1-0-skalp.

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DINO BESIROVIC, AIK (2)

Bosniern älskar derbyn. Han var en gigant i 2-1-segern mot Bajen i maj och nu mot Djurgården fick han agera krislösning på högerbacken. Det löste han med bravur och slog även inlägget till Carlstrands läckra 1-0-mål.

IBRAHIMA FOFANA, HAMMARBY IF (2)

Bajens atletiska mittback fortsätter att övertyga. Mål och hållen nolla i överkörningen borta mot KFF.

HERVE MATTHYS, AIK

Nyförvärvet stängde ner Kristian Lien och var ”Sotte-bra” i derbyt mot Djurgården. Ser ut att kunna bli riktigt bra i AIK.

SAMBA DIATARA, DEGERFORS IF

Övertygade rejält redan mot MFF senast och nu mål Blåvitt slog vänsterbacken till med ett mål i 3-0-segern på Stora Valla.

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MOMOH KAMARA, IF ELFSBORG

Låg bakom allt när Elfsborg körde över VSK med 3-0. Två mål och en assist från 21-åringen från Sierra Leone.

FRANK JUNIOR ADJEI, HAMMARBY IF

Har tidigare visat prov på sitt distansskytte och nu borta mot KFF var det ghananen som dundrade in 1-0. Spelade glimrande fotboll och blir den givne ersättaren om flyttryktade Tesfaldet Tekie lämnar i sommarfönstret.

ABDIHAKIM ALI, AIK

Åt upp mittfältet och gjorde livet surt för Hampus Finndell och Matias Siltanen i Djurgården. Visade hur viktig han är med sin spelförståelse och trygghet på centralt fält. En gigant i derbyt.

AMIN BOUDRI, HAMMARBY IF

Vilken revansch efter röda kortet i Europauttåget mot Raków i torsdags. Tre dagar senare var han bäst på plan i storsegern mot KFF när Boudri gjorde lite vad han ville på sin vänsterkant och svarade dessutom för dubbla assist.

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LINUS CARLSTRAND, AIK (2)

Snacka om pangstart i AIK. Två mål och en assist i första starten för AIK i förra omgången mot Örgryte – och nu dubbla mål i derbysegern mot Djurgården. Carlstrand har verkligen varit en succévärvning direkt efter köpet från Öster.

JACOB BERGSTRÖM (2)

Blåvitt-dödaren Dijan Vukovejic får trots två mål ursäkta, Jacob Bergströms dubbla mål i galna vändningen från 0-3 till seger 4-3 mot serieledande Sirius var något i hästväg och givetvis måste Mjällby representeras i den här elvan.