Mjällby gör rekordvärvning – bekräftat i dag

Mads Enggård är klar för Mjällby.

Dansken hämtas in från Molde och blir enligt rapporter dyrast någonsin i Blekingeklubben.

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Galen vändning från 0-3 mot 4-3 hemma mot serieledande Sirius i helgen.

Nu svarar regerande mästarna Mjällby för nästa styrkebesked.

Mads Enggård värvas in från Molde och har kritat på ett kontrakt till 2030.

”I Mads får vi den spelartypen vi saknat sedan (Ludwig) Malachowski försvann. Vi tror och hoppas att Mads kan tillföra laget en ny dimension när han väl blir varm i kläderna. Välkommen till Maif-familjen, säger sportchefen Hasse Larsson belåtet.

Enligt danska Tipsbladet kostar mittfältaren Mjällby minst 15 miljoner svenska kronor att köpa loss vilket då gör 22-åringen till Mjällbys dyraste värvning någonsin.