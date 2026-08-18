Nyförvärvet förvånas över stödet: ”Jag får gåshud varje gång”

STOCKHOLM. Danskan Anna Walter är en av Hammarbys nyförvärv inför hösten.

Nu har hon fått göra startdebut på hemmaplan och hyllar sina nya supportrar.

– Det går fan inte att beskriva, säger Anna Walter till FotbollDirekt.

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Hammarby vann den uppskjuta matchen mot Piteå med 5–0, en match som Bajen dominerade från minut ett.



– Det var härligt. Det var en riktigt rolig match och kul med en massa mål och bra stämning. Det var skönt, säger hon till FotbollDirekt.

Anna Walter anslöt till Hammarby efter sommarledigheten men värvningen blev dock officiell redan i maj. När hon tillslut kom till hennes nya klubb fick hon tuffast möjliga start, en skada satte stopp, men trots det har tiden varit bra.

– Det har varit bra. Tjejerna är riktigt gulliga och jag hade lite otur som åkte på en skada. Men jag är på väg tillbaka till min toppform igen. Så det är härligt.

”Visste inte att det var så vilt”

Under söndagens match fick danskan göra sin andra start i Hammarby men hennes första på hemmaplan. Då chockades hon över hemmastödet.

– Ja, det är det häftigaste. Jag får gåshud varje gång och det är så stort att komma ut. När det är min första start på hemmaplan och man kommer ut och ser dem stå där och sjunga med. Det går fan inte att beskriva.

Vad visste du om Hammarbys publik innan du upplevde det?

– Jag visste inte att det var så vilt. Jag är ju van vid något helt annat hemma i Danmark. Så det är häftigt att damfotbollen också är så stor här. Det är så många som vill stötta den. Så det är härligt.

Att flytta till Stockholm verkar inte vara en så stor omställning som man kan tro. Anna Walter trivs bra på Södermalm, som påminner henne om hemstaden Köpenhamn.

– Jag kommer ju från Köpenhamn där hemma och det påminner väldigt mycket om det, vilket är härligt. Jag bor i storstaden nu när jag har turen att bo vid Mariatorget och jag älskar Södermalm. Så det är bara härligt, avslutar Walter.