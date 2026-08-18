Uppgifter: Här är Barcelonas nödlösning i anfallsjakten

Det går trögt med Julian Alvarez.

Då kan Barcelona behöva göra en nödlösning på anfallsposten – i Villareals Ayoze Perez.

Foto: Bildbyrån

Hela sommaren har Julian Alvarez ryktats bort från Atlético Madrid.

Argentinaren vill få igenom en flytt till FC Barcelona – men affären har inte gått i lås och med såväl Robert Lewandowski som Ferran Torres borta behöver den katalanska storklubben agera.

Tidigare har det spekulerats i Sportings målmaskin Luis Suárez, men nu kommer uppgifter från Zona Mixta att det i stället kan bli Ayoze Perez från Villarreal.

Teneriffa-sonen lämnade ön för Newcastle 2014 och har sedan dess representerat Leicester och Real Betis innan han kritade på för Villarreal för två somrar sedan.

I Villarreal har 33-åringen noterats för 24 mål på 55 matcher.

I spanska landslaget har det blivit två mål på fem A-landskamper sedan debuten 2024.

LÄS OCKSÅ: Gyökeres ersättare kan hamna i Barcelona