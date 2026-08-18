Uppgifter: Här är Barcelonas nödlösning i anfallsjakten
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Det går trögt med Julian Alvarez.
Då kan Barcelona behöva göra en nödlösning på anfallsposten – i Villareals Ayoze Perez.
Hela sommaren har Julian Alvarez ryktats bort från Atlético Madrid.
Argentinaren vill få igenom en flytt till FC Barcelona – men affären har inte gått i lås och med såväl Robert Lewandowski som Ferran Torres borta behöver den katalanska storklubben agera.
Tidigare har det spekulerats i Sportings målmaskin Luis Suárez, men nu kommer uppgifter från Zona Mixta att det i stället kan bli Ayoze Perez från Villarreal.
Teneriffa-sonen lämnade ön för Newcastle 2014 och har sedan dess representerat Leicester och Real Betis innan han kritade på för Villarreal för två somrar sedan.
I Villarreal har 33-åringen noterats för 24 mål på 55 matcher.
I spanska landslaget har det blivit två mål på fem A-landskamper sedan debuten 2024.
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