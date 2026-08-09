Degerfors-forwarden: ”Har mycket kvar att visa”

Degerfors har haft det tufft i allsvenskan.

Men forwarden Robin Dzabic tror på en vändning.

– Vi behöver bara få allt att klicka och sedan kommer det att gå framåt, säger han till FotbollDirekt.

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Robin Dzabic anslöt till Degerfors från Sandefjord på lån i somras. Värmlandsklubben har haft det svårt att producera segrar i allsvenskan den här säsongen och inför den 16:e omgången ligger laget på en femtondeplats.

För Robin Dzabic har det inte bara handlat om att försöka lära sig det nya laget. Han har även fått spela på en ovanlig position sedan ankomsten.

– Det är lite ovanlig roll jämfört med vad jag är van vid, säger Robin Dzabic till FotbollDirekt och fortsätter:

– Men det är också en roll som vi tror kommer att passa mig väldigt bra. Egentligen handlar det bara om att veta exakt hur jag ska röra mig och var jag ska röra mig. Det är det viktiga, att hitta relationerna med de som är runt om mig och veta när de vill ha bollen på foten och när de vill ha den i djupet. Man behöver lära känna varandra lite och vi är flera nya, vi behöver bara få allt att klicka och sedan kommer det att gå framåt.

25-åringen har fått ett stort förtroende av huvudtränare Henok Goitom. Anfallaren har startat de tre senaste matcherna för Degerfors. Han jagar fortfarande sitt första mål i ”Bruket” – men självförtroendet har inte svikit.

– Självförtroendet har det inte varit några problem med tidigare, oavsett om jag spelat eller inte. Det enda är väl att för mig som fotbollsspelare att få minuter och få visa vad jag kan och kan bidra med på den här nivån. Det är väl det som har varit det viktiga för mig. Att få komma in och spela igen. Sedan tror jag att jag har mycket kvar att visa när jag väl får mer och mer minuter. Det kommer komma mer utav mig.

Hur ska ni göra för att vända den negativa trenden?

– Man analyserar som alltid. Om man vinner eller förlorar så analyserar man vad som kan göras bättre och vad man redan gör bra. Det är hela tiden att vara med i matcherna. Att man hela tiden är påkopplad och har en tro på det man gör. Det är det och att jobba hårt på varje träning, så kommer resultaten att komma.

”Förtroendet för Henok finns”

I samband med att Degerfors gått segerlösa i elva raka matcher har det riktats frågetecken kring Goitom. Dzabic menar däremot att tränaren har fullt förtroende från alla i klubben.

– De har varit i liknande situationer tidigare och vet vad som krävs för att det ska vända. Sedan tror jag att vi gör rätt saker, vi behöver bara få det sista att klicka. Nu har vi nya spelare också och behöver få det att klicka, förklarar han.

– Förtroendet för Henok finns från de i klubben och även från oss spelare – med all rätt.

Under söndagen väntar bortamatch mot Malmö FF, som ligger sjua i allsvenskan. Det är viktiga poäng som står på spel för Degerfors.

– Det är en rolig match. Det är bara dit och jaga tre poäng. Det är inget mer än så. Vi ska fokusera på vår matchplan, fullfölja den och göra en bra prestation. Med en bra prestation brukar resultaten komma, avslutar han.

Dzabic låneavtal med Degerfors sträcker sig över säsongen 2026.

Matchen mellan Malmö FF och Degerfors startar klockan 14.00.