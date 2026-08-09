19-åringen firade framför vännerna: ”Vet var de stod”

Sixten Gustafsson gjorde mål framför AIK:s bortaklack på Gamla Ullevi. Framför sina gamla kompisar.

– Det är något jag drömt om sedan jag var liten, säger han till Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

AIK fick chans till revansch borta mot Örgryte i Allsvenskan bara dagar efter 3–0 förlusten i Solna. Och ”Gnaget” tog den – trots att Noah Christoffersson och Öis fick en drömstart efter bara tolv minuter.



AIK hamnade i underläge två gånger om, men vände sedan matchen till seger med 4–2. Nyförvärvet Linus Carlstrand blev stor matchhjälte med dubbla mål, men 19-årige Sixten Gustafsson hyllades också stort efter sitt första allsvenska mål.



Gustafsson är dessutom stor AIK-supporter, och har växt upp på den svartgula ståplatsläktaren Norra Stå.



– Det är något jag strävat efter och drömt om sedan jag var liten. Och att få göra det inför norra stå-gänget. Jag vet ju hur jag själv är som supporter och nu spelare. Jag älskar AIK, säger han till Sportbladet.

Firade med vännerna

19-åringens vänner befann sig på Gamla Ullevis bortasektion för att heja fram AIK. Sixten Gustafsson visste vart han skulle rikta fokus när han firade sitt 2–2 mål.



– Jag vet var vissa av dem stod, jag hade lite koll, så jag gav lite signaler och firade, jag måste erkänna det, säger han.



Förutom Gustafsson var det flera ynglingar som fick chansen, givet Gnagets extrema skadesituation. 17-årige Kevin Filling spelade från start, 20-årige Wilmer Olofsson bildade mittbackspar med Hervé Matthys och de bägge 17-åringarna Yannick Geiger och Linus Järeteg byttes in i andra halvlek.



– Det visar bara vilket jobb AIK gör. Det är ett kvitto på att gör det bra i akademin och att de vågar spela oss unga. Det visar bara på vad AIK är för klubb och vad vi åstadkommer, säger Gustafsson.



Bortasegern gör att AIK klättrar upp på en femte plats i tabellen.