IFK Göteborgs starka (!) defensiva facit

IFK Göteborg har släppt in flest mål i serien.

Men laget ligger bra till inom en defensiv kategori.

Nämligen luftdueller.

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IFK Göteborg har släppt in 33 mål den här säsongen. Det är mest i serien tillsammans med stadsrivalen Örgryte. Blåvitts försvarsspel har därmed fått utstå en del rättmätig kritik.

Men det finns en defensiv genre där IFK Göteborg excellerar, nämligen antalet vunna luftdueller.

Mot Degerfors senast blev August Erlingmark den första blåvitt-spelaren att vinna samtliga luftdueller (under en match med minst tio luftdueller) sedan Opta startade mätningarna 2016.

Lagkaptenen vann just tio dueller i luften mot Degerfors-anfallet när blåvitt vann med 2–0.

Men Erlingmark är inte den enda spelaren i IFK Göteborg som har luftdueller som specialité. Den ofta kritiserade mittbackskollegan Rockson Yeboah är seriens bästa inom den kategorin.

Ghananen har vunnit hela 91 procent av sina luftdueller under årets allsvenska, vilket motsvarar 21 av 23 försök, enligt Opta.

IFK Göteborg har tre poäng ner till Örgryte på kvalplatsen. Under söndagen tar laget emot Kalmar FF hemma på Gamla Ullevi.