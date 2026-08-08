Uppgifter: Han kan ersätta Robbie Ure

Robbie Ure har öst in mål – och ryktas nu bort från Sirius.

Enligt uppgifter kan Kai Meriluoto ersätta den skotske forwarden.

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IK Sirius leder allsvenskan med 14 poäng ner till tvåan Hammarby efter 15 spelade matcher. Lagets stora stjärna är Robbie Ure som svarat för 15 mål.

Den skotske forwarden har sedan en tid tillbaka ryktats bort från Uppsalaklubben – som nu tittar på en ersättare.

Enligt Expressen har Sirius identifierat IFK Värnamos Kai Meriluoto som en möjlig värvning i sommar. Den 23-årige anfallaren ses som ett ”hett spår”.

Finländaren har svarat för fem mål på 17 matcher i superettan i år.