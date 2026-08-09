Första prognos om Elanga: ”Hoppas”

Anthony Elanga blev utburen på bår igårkväll. Svensken åkte på en ”vansinnig” tackling i träningsmatchen mot Valencia.

Nu kommer en första prognos från lokal media.

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Anthony Elanga åkte på en rejäl skräcktackling i gårdagens träningsmatch mot Valencia. Gaya kastade sig in och träffade svenskens smalben, och fick ett direkt rött kort. Elanga vred sig i plågor, innan han blev utburen på bår.



Direkt började medier i England spekulera i skadans grad, och bland annat skrev Sky Sports-journalisten Ketith Downie att ”det kan vara illa”. Men kort efter matchen kom en första prognos.



Newcastle United skrev ett inlägg på X: ”Vi hoppas att det inte är något allvarligt”. Lokaltidningen Newcastle Chronicle fyllde sedan i.



”Newcastle hoppas och tror att Anthony Elangas skada, en smäll mot smalbenet, inte är allvarlig. Han har ont men är uppe och går, så det bör gå bra”, skriver Lee Ryder.



Den 25 september spelar Sverige sin nästa landskamp. Rumänien gästar i Nations League hemma på Strawberry Arena.