Fifa slår tillbaka: ”Ogrundade uppgifter och desinformation”

Kritiken mot Fifa är orättvis och ogrundad. Det menar åtminstone organisationen själva.

”Det finns en samordnad och ansträngning att undergräva Fifa och dess president”, skriver man på X.

Foto: Bildbyrån

Nu har Fifa fått nog. Organisationen verkar ha tröttnat på all kritik som kommit sedan planerna på att bolagisera VM. I ett uttalande på X, som är undertecknad med ”Fifas talesperson” riktar man skarpa anklagelser mot all kritik som inkommit.



Bland annat skriver Fifa att ”Det blir allt tydligare att det finns en samordnad och pågående ansträngning från vissa att undergräva FIFA och dess president”, samt att ”den senaste rapporteringen har inkluderat ogrundade påståenden och uppenbart falska uppgifter rörande FIFA och dess president. Spekulationer och antydningar bör inte presenteras som fakta, och upprepning gör inte en anklagelse sann”.

”Ifrågasätter kraftfullt”

Fifa hyllar dessutom president Gianni Infantino, som 14 medlemsförbund, meddelat att man inte längre har förtroende för. I inlägget tas hela hans gärning för fotbollen upp som ett argument för hans duglighet, och Fifa skriver att han ägnat mer än 30 år av sitt professionella liv åt att ta både den europeiska fotbollen, och världsfotbollen, framåt.



Inlägget avslutas med en uppmaning till legitim granskning. ”FIFA välkomnar legitim granskning. Men granskning är inte en licens att förvränga fakta, förstärka ogrundade anklagelser eller skapa distraktioner avsedda att undergräva framsteg. Där rapportering är felaktig eller vilseledande kommer FIFA att ifrågasätta den direkt och kraftfullt.”



Uefa arbetar för att plocka fram en motkandidat till Gianni Infantino på posten. Enligt Simon Åström kan det namnet vara ungefär tre-fyra veckor från att offentliggöras.



