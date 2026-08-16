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Foto: Bildbyrån

Degerfors med ny seger – krossade Blåvitt

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Degerfors stod för en ny seger.
De kunde krossa Blåvitt på bortaplan.
Matchen slutade 3–0.

Foto: Bildbyrån

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Gästerna hade däremot inget svar på Vukojevic, som fortsatte där han slutade mot Malmö FF. Efter 18 minuter fick han en passning i djupled och placerade in 1-0. Avslutet gick rakt på IFK Göteborg-målvakten Viktor Andersson, som borde ha kunnat rädda skottet.

Bara fem minuter senare slog Vukojevic till igen. Med vänsterfoten lyfte han in bollen i det bortre krysset och utökade Degerfors ledning till 2-0.

Och innan matchen hade passerat halvtimmen kom även 3-0. På en hörna dök Samba Diatara upp framför mål och petade in bollen. Det var försvararens första allsvenska mål någonsin.

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