NORDQVIST: ”Ure som ett blygt barn på skolgården”

Han är värvad för att ersätta målkungen Akor Adams.

När Robbie Ure fixade straff långt in på tilläggstiden hade det varit självklart att han själv skulle tagit hand om straffen.

I stället stod han som ett blygt barn på skolgården och lät Gerard Pequé bli matchhjälte i 97:e minuten.

Foto: Bildbyrån

Sevilla såg hädiska ut första 45 minuterna hemma mot Rayo Vallecano i gårdagskvällens La Liga-premiär.

Ett pinsamt backmisstag av nyförvärvet Arouna Sangante gav gästerna från piratklubben från Madrids arbetarkvarter ledningen efter fyra minuter och därefter var den andalusiska storklubben utspelade.

Hade det inte varit för Randy Ntekas jättemiss kort senare eller att Isi Palazón gett Juan Iglesias en knuff innan han nickade in bollen i mål hade Rayo kunnat gå till pausvila med en 3-0-ledning.

Direkt efter paus slängde hetlevrade Luis Garcia Plaza in sitt anfallsförvärv Robbie Ure. Skotten var i mitt tycke oväntat bänkad från start. Visst, han har inte hunnit göra många träningar med laget men har spelat tävlingsmatcher och öst in mål i allsvenskan efter VM-uppehållet. Detta kontra medspelarna i Sevilla som kommer från en försäsong och gårdagskvällens match var första riktiga testet sedan fjolårets La Liga-säsong.

Tillsammans med Gerard Peque slängdes nu Ure in till den andra halvleken. Den smått bespottade Peque som av supportrarna inte anses värdig att bära tian i Sevilla, vilket skapade hat på sociala medier när han i somras tog över ärofyllda numret efter namn som Ivan Rakitic, José Antonio Reyes och Ever Banega, var nu ändå den som tog tag i taktpinnen för Sevilla.

Spelfördelaren glänste betydligt mer än Ure i andra halvlek men när domaren dömde straff tidigt i andra halvlek för Sevilla trodde jag ändå att Ure skulle ta hand om den.

Han är värvad för att göra mål, har stor press på sig med prislappen på omkring hundra miljoner kronor och därmed hade ett tidigt kvitteringsmål i inhoppet varit bästa möjliga start i sin nya klubb.

I stället stod Ure snällt utanför straffområdet och gav sig inte ens in i diskussionen om att vilja ta straffen. Nyförvärvet från Alavés, Jon Guridi, slog i stället behärskat in kvitteringen och fick de 36 000 åskådarna på ständigt läckra Ramón Sánchez-Pizjuán att explodera.

Allsvenska ödmjukheten gjorde sig till känna i Sevilla

Matchen stod därefter och vägde. Sevilla ville gå för segern men när Kike Salas med en vårdslös tackling åkte på ett direkt rött kort i 88:e minuten talade det mesta för 1-1.

Men Robbie Ure ville annat som efter en kontring frispelades och ensam i straffområdet mot flera Rayo-backar gick omkull. Straff Sevilla och nu skulle väl ändå ersättaren till lagets målkung Akor Adams ta hand om straffen i 97:e minuten. Det var Ure som fixade straffen och ordinarie straffskytt Guridi var utbytt.

Men återigen stod Ure som ett blygt barn på skolgården en bit utanför straffområdet och i stället var det Peque som tag ansvaret. Straffen i mål och kanske att Peque vänt några tvivlare till sin sida nu.

Den allsvenska ödmjukheten från Ure gjorde sig till känna i går och hade han varit kaxig hade han kunnat stå på två straffmål efter La Liga-debuten. Många anfallare invärvade för att göra mål hade inte varit som Ure i går. De hade skitit i hierarkin och tagit hand om bollen från elva meter.

Nu är det Gurudi och Pequé som står som målskyttar på Sevillas målkonto så här långt i stället.

Athletic Club på bortaplan i Bilbao härnäst för Ure och Sevilla. Högintressant match och det återstår att se om Ure är modigare då.