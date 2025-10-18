Delad pott på Hisingen: ”Den ska han ha egentligen”

BK Häcken tog emot IK Sirius denna lördagskväll.

Då slutade det med delad pott på Hisingen.

Matchen slutade 1–1.

Foto: Bildbyrån

Såväl BK Häcken som IK Sirius har skapat sig själva lite distans från bottenstriden och ikväll när lagen ställdes mot varandra blev det varsin intjänad poäng.

Hemmalaget tog ledningen tidigt då Mikkel Rygaards frispark letade sig in i mål bakom David Celic. Avslutet såg inte helt otagbart ut.

– Jag ska tacka målvakten efter matchen, för den ska han ha egentligen, sa dansken själv till HBO Max i paus.

Precis innan halvtid utjämnade dock Sirius genom Isak Bjerkebo och ytterns mål blev matchens sista.