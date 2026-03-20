Dif-beskedet: Zugelj skadad – borta en tid

Nino Zugelj ådrog sig en skada i cupmatchen mot Brommapojkarna.

Nu meddelar Djurgården att slovenen blir borta en tid.

– I dagsläget vill vi inte gå in på exakt hur lång period det kan röra sig om, säger Djurgårdens naprapat Kalle Barrling.

Nino Zugelj fick en mardrömsstart på sin tid i Djurgården. Den slovenske yttern skadade sig i i en Conference League-match och missade stora delar av den allsvenska säsongen i fjol. Inför gruppspelet av svenska cupen var Zugelj tillbaka – men i matchen mot Brommapojkarna skadade han sig igen.

– Under matchen mot BP tvingades Nino utgå, vilket berodde på en skada som dessvärre innebär att han kommer att vara borta från spel under en tid. I dagsläget vill vi inte gå in på exakt hur lång period det kan röra sig om, men vi kommer att jobba noggrant och metodiskt för att få Nino tillbaka i spel så snabbt som möjligt. Samtidigt kommer vi inte att ta några onödiga risker, utan försäkra oss om att han är helt återställd innan han är tillbaka i träning med laget, säger klubbens naprapat Kalle Barrling på Djurgårdens hemsida.

Zugelj noteras för totalt sex mål och en assist på 17 framträdanden i Djurgården.