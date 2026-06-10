Oro kring Bukayo Saka inför VM-premiären

England har fått flera positiva besked inför VM-starten, men frågetecken kvarstår kring Bukayo Saka.

Arsenalstjärnan är ännu inte fullt återställd efter sina skadeproblem och följer ett anpassat upplägg inför premiären.

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England närmar sig VM-premiär, men en av lagets viktigaste spelare är fortfarande inte helt återställd. Medan övriga spelare genomfört gemensamma träningspass har Bukayo Saka under de senaste dagarna tränat individuellt.

Precis som Declan Rice, Noni Madueke och Eberechi Eze fick Saka extra ledighet efter Champions League-finalen. Men enligt förbundskaptenen Thomas Tuchel har Arsenalyttern längre kvar till full matchform än de övriga.

– Declan Rice är hundraprocentig, Eberechi Eze är hundraprocentig och Noni Madueke är hundraprocentig, säger Tuchel enligt Mirror och fortsätter:

– Bukayo Saka har en bit kvar. Han spelade med smärta i slutet av säsongen, men han hanterade det och presterade ändå på en hög nivå. Han är inte tillbaka helt ännu.

Enligt Tuchel besväras Saka fortfarande av problem med hälsenan.

– Vi tar det försiktigt, bygger upp honom steg för steg och ser till att han får rätt belastning på träningarna, säger Tuchel.