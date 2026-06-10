Jordanien i VM 2026 – Allt du behöver veta

Jordanien i VM 2026: Vad du kan förvänta dig

Jordanien gör sitt allra första framträdande i ett världsmästerskap i VM 2026. Nationen har länge setts som ett asiatiskt mittenlandslag av många experter. Nyligen har de dock genomgått en imponerande taktisk transformation. Förväntningarna på turneringen är generellt låga, men den nuvarande utvecklingskurvan pekar spikrakt uppåt. Lagbygget vilar på en mycket tydlig defensiv struktur och extremt snabba omställningar.

Den offensiva produktionen bärs i stor utsträckning av nyckelspelaren Mousa Al-Tamari. Deras högstanivå kommer att testas brutalt i en mycket utmanande grupp. Argentina, Österrike och Algeriet står för motståndet i gruppspelet. Många bedömare anser att detta motstånd blir övermäktigt för debutanten. Denna artikel analyserar den taktiska identiteten, truppens sammansättning och nationens realistiska chanser att skrälla i turneringen.

Snabbfakta

Förbundskapten Jamal Sellami Smeknamn The Chivalrous Ones FIFA-ranking 63 Bästa VM-resultat Debutant Antal VM-framträdanden 1

Jordanien i tidigare VM

Jordanien har aldrig tidigare lyckats kvalificera sig för ett världsmästerskap. Deras historik i kvalsammanhang har ständigt präglats av svårigheter att mäta sig med kontinentens jättar. Den taktiska trenden har historiskt varit alltför passiv och reaktiv i avgörande skeden. Bristen på framstående spelare i europeiska ligor har varit en begränsande faktor. Den nuvarande generationen har dock äntligen brutit denna barriär.

Nationens tidigare kvalmisslyckanden står i mycket stark kontrast till de nuvarande framgångarna. Den historiska prestationen i asiatiska mästerskapen 2023 har förändrat den internationella synen på nationen. Där nådde de final efter att ha slagit ut Sydkorea i semifinalen. Denna framgång byggde ett ovärderligt självförtroende inför det avgörande kvalspelet.

År Resultat M V O F GM IM 1986 Kvalificerade ej – – – – – – 1990 Kvalificerade ej – – – – – – 1994 Kvalificerade ej – – – – – – 1998 Kvalificerade ej – – – – – – 2002 Kvalificerade ej – – – – – – 2006 Kvalificerade ej – – – – – – 2010 Kvalificerade ej – – – – – – 2014 Kvalificerade ej – – – – – – 2018 Kvalificerade ej – – – – – – 2022 Kvalificerade ej – – – – – –

Jordaniens väg till VM 2026

Kvalspelet till den nordamerikanska turneringen bekräftade nationens enorma taktiska utveckling. Jordanien slutade tvåa i sin asiatiska kvalgrupp, strax bakom suveräna Sydkorea. Stabiliteten på bortaplan var särskilt anmärkningsvärd under hela kampanjen. De gick obesegrade genom samtliga bortamatcher i asiatiska kvalets tredje runda. Truppens evolution har blivit tydlig genom en mer pragmatisk inställning mot starkt motstånd.

Defensiven imponerade stort och släppte endast in fem mål på åtta avgörande kvalmatcher. Den offensiva trion stod samtidigt för över 70 procent av den totala målproduktionen. Kvalifikationen säkrades slutgiltigt i juni 2025 efter starka resultat. Detta gjorde dem historiska som den allra första arabiska nationen att bli klara för turneringen.

Jordaniens förbundskapten: Jamal Sellami

Jamal Sellami har uppnått det ingen annan förbundskapten tidigare klarat av för Jordanien. Den marockanske tränaren har en gedigen bakgrund som defensiv mittfältare i Europa. Han spelade själv i världsmästerskapet 1998 när han representerade Marocko. Hans ledarstil präglas av strikt taktisk disciplin och en stark defensiv organisation. Tränarkarriären tog fart 2011 och han spenderade därefter 13 framgångsrika år i hemlandet.

Sellami tog över landslaget 2024 från sin landsman Hussein Ammouta. Hans allra första tävlingsmatch var ett oavgjort resultat mot Kuwait. Därefter har resultaten varit utomordentligt imponerande över tid. Hans filosofi bygger på ett ramstarkt kollektiv framför individuella prestationer. Denna metodik kan liknas vid hur skandinaviska landslag ofta organiserar sig mot ett övermäktigt motstånd.

Så spelar Jordanien: Taktisk analys

Den taktiska identiteten är djupt rotad i snabba omställningar och en låg försvarslinje. Grundformationen är vanligtvis 3-4-2-1 eller en mer defensiv 3-4-3. Ytterbackarna har en helt central roll i både defensiv struktur och offensiv bredd. Presspelet är ofta passivt när motståndarna etablerar spel på egen planhalva. Istället prioriteras en mycket kompakt formation som stänger alla centrala ytor.

När bollen väl erövras söker truppen omedelbara djupledspassningar mot de offensiva yttrarna. Denna specifika metodik påminner starkt om klassisk skandinavisk kontringsfotboll. De nio insläppta målen under kvalets tredje runda understryker defensivens enorma betydelse. Uppspelsmönstren är direkta och involverar mycket sällan långa sekvenser av bollinnehav.

Förväntad startelva

Jordanien: Yazeed Abulaila, Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib, Ihsan Haddad, Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan, Mohammad Abu Hashish, Mahmoud Al-Mardi, Mousa Al-Tamari, Ali Olwan, Ibrahim Sabra.

Den förväntade startelvan bygger helt på defensiv stabilitet och extremt snabba kanter. Trebackslinjen skyddas ständigt av två djupt sittande centrala mittfältare. Offensiven förlitar sig i mycket stor utsträckning på de individuella prestationerna från Mousa Al-Tamari och Ali Olwan.

Nyckelspelaren: Mousa Al-Tamari

Mousa Al-Tamari är nationens överlägset viktigaste och mest meriterade fotbollsspelare. Han kallas ofta kärleksfullt för den jordanske Messi av supportrarna. Yttern har hittills gjort imponerande 24 mål på 91 landskamper. Klubbkarriären tog honom från Cypern till Belgien, innan han slutligen skrev på för franska Rennes. Övergångssumman landade på omkring 135 miljoner Kr.

Han är den enda spelaren i truppen med erfarenhet från en av de fem största europeiska ligorna. Taktiskt sett fungerar han primärt som en inverterad ytter. Han är den absoluta referenspunkten i lagbyggets vassa kontringsspel. Utan honom tappar nationen nästan hela sitt offensiva hot. Hans förmåga att snabbt transportera boll över stora ytor är helt avgörande.

Framtidslöftet: Ibrahim Sabra

Ibrahim Sabra representerar nästa spännande generation i nationens långsiktiga fotbollsutveckling. Anfallaren tillhör den kroatiska klubben Lokomotiva Zagreb. Detta är en klubb som är mycket känd för sin fina talangutveckling, likt många framgångsrika skandinaviska akademier. Han har hittills noterats för nio landskamper och ett mål i landslagströjan.

Hans närvaro i europeisk fotboll ger värdefull erfarenhet till ett annars asiatiskt baserat landslag. Taktiskt erbjuder han ett utmärkt alternativ i anfallsspelet med sin fina rörlighet. Om de ordinarie anfallarna drabbas av skador, blir hans roll i turneringen betydligt större. Klubbformen i Kroatien indikerar en ung spelare som snabbt anpassar sig till ett betydligt högre tempo.

Jordaniens trupp

Spelare Klubb Position Yazeed Abulaila Al-Hussein Målvakt Abdullah al-Fakhouri Al-Wehdat Målvakt Noor Bani Attiah Al-Faisaly Målvakt Abdallah Nasib Al-Zawraa Försvarare Ehsan Haddad — Försvarare Saed al-Rosan — Försvarare Saleem Obaid Al-Hussein Försvarare Yazan al-Arab FC Seoul Försvarare Mohammad Abualnadi Selangor Försvarare Husam Abu Dahab — Försvarare Anas Banawi Al-Faisaly Försvarare Mohannad Abu Taha Al-Quwa Al-Jawiya Försvarare Mohammad Abu Hasheesh Al-Karma Försvarare Noor Al-Rawabdeh Selangor Mittfältare Nizar al-Rashdan Qatar Mittfältare Ibrahim Saadeh Al-Karma Mittfältare Rajaei Ayed — Mittfältare Mahmoud Al-Mardi Al-Hussein Mittfältare Amer Jamous Al-Zawraa Mittfältare Mohammad al-Dawoud Al-Wehdat Mittfältare Mousa Tamari Rennes Anfallare Odeh al-Fakhouri Pyramids Anfallare Mohammad Abu Zrayq Raja Casablanca Anfallare Ali Azaizeh Al-Shabab Anfallare Ibrahim Sabra Lokomotiva Zagreb Anfallare Ali Olwan Al-Sailiya Anfallare

Jordanien: Allt du behöver veta

Truppen saknar uppenbar bredd jämfört med de stora fotbollsnationerna. Spetskompetensen framåt är dock bevisligen högklassig och farlig. Den defensiva stabiliteten blir helt avgörande i en extremt svår grupp.

Att ställas mot Argentina, Österrike och Algeriet kräver maximal koncentration. Kvalspelets låga insläppta mål ger ändå visst hopp inför framtiden. De måste dock höja sin lägstanivå ytterligare mot sydamerikanskt motstånd.

Avsaknaden av rutin från den globala scenen är deras i särklass största svaghet. Al-Nashama har sällan testats mot europeiska toppnationer i tävlingssammanhang. Turneringen blir ett massivt elddop för hela spelartruppen.

Jordaniens spelschema i VM

Superdatorn: Så går det för Jordanien

Att nå stadiet Sannolikhet Vinnare 0.0% Final 0.0% Semifinal 0.0% Kvartsfinal 0.3% Åttondelsfinal 1.8% Sextondelsfinal 18.7%

Grupplacering Sannolikhet Gruppvinnare 1.5% Går vidare från gruppen 18.7% Utslagna i gruppspelet 81.3%

Den prediktiva datamodellen ger debutanten minimala chanser till avancemang. Sannolikheten att nå åttondelsfinal uppskattas till blygsamma 1,8 procent. Siffrorna speglar den oerhört tuffa lottningen mot etablerade fotbollsnationer.

Modellen baseras på historiska resultat, underliggande statistik och låg FIFA-ranking. Jämfört med gruppfavoriterna framstår nationens truppvärde som extremt lågt. Chansen att undvika sista platsen i gruppen bedöms till 18,7 procent.

Historiskt sett brukar debutanter få det oerhört svårt i stora mästerskap. Siffrorna bekräftar att Jordanien slår ur ett massivt underläge.

Summering

Turneringens absoluta tak för Al-Nashama är troligtvis det inledande gruppspelet. Den största osäkerheten rör hur de hanterar tempot mot den yttersta världseliten. Deras defensiva disciplin kan dock bevisligen frustrera tekniskt överlägsna motståndare.

En stark defensiv insats i öppningsmatchen kan definiera hela mästerskapet. Om de lyckas stänga ytorna centralt finns chansen till skrällpoäng. Framtiden ser oavsett resultat väldigt ljus ut för fotbollen i regionen.

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