Argentina visade VM-form – tog klar seger mot Island

Argentina avslutade VM-uppladdningen med ett styrkebesked.

De regerande världsmästarna besegrade Island med 3–0.

Lionel Messi var en av målskyttarna.

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Argentina fick en perfekt avslutning på förberedelserna inför VM. I genrepet mot Island tog de regerande världsmästarna en komfortabel 3–0-seger.

Valentin Barco gav Argentina ledningen redan i den åttonde minuten efter ett välplacerat avslut utanför straffområdet. Island stod emot under stora delar av matchen, men hade svårt att skapa några längre perioder av eget spel.

I den 70:e minuten byttes Lionel Messi in, och superstjärnan satte omedelbart avtryck. Bara två minuter senare förvaltade han en straffspark och utökade ledningen till 2–0.

Slutresultatet fastställdes i den 87:e minuten när Thiago Almada avslutade ett fint anfall där både Rodrigo De Paul och Messi var involverade.

Segern innebär att Argentina går in i VM med gott självförtroende.