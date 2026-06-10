Argentina visade VM-form – tog klar seger mot Island
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Argentina avslutade VM-uppladdningen med ett styrkebesked.
De regerande världsmästarna besegrade Island med 3–0.
Lionel Messi var en av målskyttarna.
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Argentina fick en perfekt avslutning på förberedelserna inför VM. I genrepet mot Island tog de regerande världsmästarna en komfortabel 3–0-seger.
Valentin Barco gav Argentina ledningen redan i den åttonde minuten efter ett välplacerat avslut utanför straffområdet. Island stod emot under stora delar av matchen, men hade svårt att skapa några längre perioder av eget spel.
I den 70:e minuten byttes Lionel Messi in, och superstjärnan satte omedelbart avtryck. Bara två minuter senare förvaltade han en straffspark och utökade ledningen till 2–0.
Slutresultatet fastställdes i den 87:e minuten när Thiago Almada avslutade ett fint anfall där både Rodrigo De Paul och Messi var involverade.
Segern innebär att Argentina går in i VM med gott självförtroende.
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