Dif-chefen svarar på Engströms utspel: ”Verklighetsfrånvänt”

Polisens nya maskeringskrav var den stora snackisen förra veckan.

Avgående Noa-chefen Per Engström anklagade bland annat klubbarna för att inte ha gjort någonting i frågan.

Denna bild delas inte alls av Djurgårdens säkerhetschef Mats Jonsson.

– Att säga att det inte görs någonting, då är det i min värld så är det helt verklighetsfrånvänt, säger han till SvenskaFans.

Foto: Bildbyrån

Polisens nya maskeringskravs vara eller icke vara, det var den stora frågan förra veckan.

Till en början gick avgående Noa-chefen Per Engström och slog fast att de nya direktiven vid organiserad maskering gällde, sedan hette det att de skulle testas i förra omgången och nu i helgen, innan de kort inför förra omgången slopades helt för tillfället.

Djurgårdens säkerhetschef, Mats Jonsson, kommenterar förra veckans stora snackis.

– Jag tycker att hela den här situationen vi har hamnat i var väldigt onödig från början. Vi hade inte behövt att hamna här. Utan det hade kunnat fattas mera kloka beslut, säger han till SvenskaFans.

Ett utspel som Jonsson fastnat för är att Per Engström anklagade klubbarna för att inte ha gjort något gällande maskering på läktaren.

– Till att börja med så måste man ju säga, har vi kommit till rätta med maskeringen? Trots de åtgärder som vi har genomfört? Det har vi inte. Vi har inte kommit till rätta med det. Det finns fortfarande kvar inslag som är oönskade. Och det gör bara att vi behöver förfina och förbättra och fortsätta den inslagna vägen helt enkelt. Att vi arbetar vidare med frågan, säger Mats Jonsson och fortsätter:

– Men att därifrån gå till att säga att det inte görs någonting, då är det i min värld så är det helt verklighetsfrånvänt. Då har man inte kunskap, då har man inte förståelse över de åtgärder som faktiskt har vidtagits.

Nu blev det inge nya maskeringskrav till den här säsongen, utan tidigast till nästa säsong kommer dessa krav att införas. Detta har SVT rapporterat om tidigare under dagen.