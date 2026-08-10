Dif-försvaret har spikat igen: ”Ett av våra mål”

STOCKHOLM. Djurgården har hållit tätt.

Fyra raka hållna nollor i allsvenskan.

– En extra stor betydelse för oss försvarsspelare, säger mittbacken Miro Tenho till FotbollDirekt.

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Miro Tenho och Jacob Une har växt fram till det givna mittbacksparet i Djurgården – och med all rätt.

På de fyra senaste matcherna har Stockholmsklubben gjort tio mål och släppt in noll. Laget kommer från en 6–0-seger i förra omgången mot Västerås SK hemma på 3 Arena.

Den ena halvan av Djurgårdens mittlås, Miro Tenho, kan inte blunda för den defensiva succén, samtidigt som det finns mer att utveckla.

– Det har varit fyra hållna nollor i rad, så vi är nöjda med försvarsspelet. Något vi kan förbättra från den senaste matchen är att de fick skjuta för många gånger. Förvisso från långt avstånd men det fanns ändå några chanser i slutet. Det stod 6–0 så det kan ha en påverkan men vi vill ändå inte släppa in mål och då kan vi göra det bättre än vad vi gjorde i slutet. Allt som allt gjorde vi en bra defensiv insats. Vi visste att de har en stor anfallare som är bra med bollen och förvånansvärt snabb. Jag tycker att vi hanterade honom bra.

Fyra hållna nollor måste kännas skönt som försvarare?

– Det är också ett av våra mål. Det har varit bra, det är alltid skönt att hjälpa Rinne hålla tätt. Det är så klart kul för hela laget, men kanske en extra stor betydelse för oss försvarsspelare. Samtidigt har hela laget varit bra i defensiven, redan från när vi blir av med bollen och vi måste alltid vara redo om vi tappar bollen i anfall. Det är viktigt och det har fungerat bra.

Under säsongen har den rutinerade mittbacksduon konkurrerat ut både Mikael Marques och Leon Hien, som nyligen lånades ut till norska Tromsø.

– Det har varit jag och Une. Marques fick ett rött kort, vilket också påverkar men det har varit jättekul att spela med Une. Vi har spelat tillsammans i tre år och tränat med varandra under en lång tid. Vi har samma förståelse för hur allt fungerar och kommunikationen med honom är bra. Rinne hjälper också mycket med det.

Miro Tenho fortsätter:

– Det är klart att det handlar om erfarenhet, men inte hela tiden. Jag tror att unga spelare också kan kliva fram. Det handlar inte bara om ålder. Som försvarare måste du kunna vara verbal eftersom du och målvakten är de som ser allting. Kan man prata så kan man hjälpa varandra.

Fick mersmak: ”Hoppas det blir fler”

Förutom ännu en hållen nolla på kontot, fick den finländske försvarsgeneralen skriva in sig i målprotokollet senast mot VSK. Det var när Djurgården ledde med 5–0 som Miro Tenho fastställde slutresultatet till 6–0. Fullträffen var hans första hemma på 3 Arena.

– Det var skönt att göra mål och jag vill göra fler. Det var mitt andra nu och hoppas det blir fler. Jag får bara försöka hitta chanser att slå min spelare och sätta den i mål helt enkelt.

Nu väntar returmöte med VSK i Västerås. Att spela mot samma lag två gånger på rad hör inte till vanligheterna i allsvenskan. Närmare bestämt en gång per säsong.

– Det är konstigt för vanligtvis så spelar man inte mot samma lag två matcher i rad. De kommer nog behöva tänka mer på vad de ska förändra i sitt spel. Men hur ska man känna efter en 6–0-seger? Jag tror att det handlar om att glömma det och gå vidare. Det kommer att bli annorlunda för de är på hemmaplan nu, säger Tenho och avslutar:

– Det enda sättet som det kan påverka dem är om vi gör ett tidigt mål igen. Då kommer de att börja tänka på den senaste matchen, men jag tror att de kommer att vara ett helt annat lag och köra hundra procent mot oss.

Västerås SK-Djurgården drar i gång klockan 19.00.