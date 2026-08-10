Efter Eliasson-uppgifterna – värvar VM-spelare

Niclas Eliasson uppges nära en flytt till Internacional i Brasilien.

Storklubben från Porto Alegre verkar nu också göra klart med kongolesen Cédric Bakambu som lämnar Real Betis som Bosman.

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Han spelade VM för Kongo i somras samtidigt som det stod klart att det inte skulle bli någon fortsättning i Real Betis efter 2,5 år i Sevillaklubben.

Nu verkar Cédric Bakambus nästa steg i karriären bli Brasilien och Internacional, detta enligt Zona Mixta.

35-årige anfallaren som tidigare vräkt in mål i klubbar som Villarreal och Olympiakos väntas göra klart med den rödklädda Porto Alegre-klubben som ju också uppges vara nära att landa svenske Niclas Eliasson från AEK Aten.

Fotnot: Bakambu har gjort 21 mål på 73 A-landskamper för Kongo. Han representerade födelselandet Frankrike på ungdomsnivå.