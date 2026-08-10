Bardghji klev av träning – befarad knäskada

Roony Bardghji tvingades bryta måndagens träning.

Barcelona-svensken klev av med en befarad knäskada, enligt uppgifter.

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Roony Bardghji har den senaste tiden ryktats bort från Barcelona. Senast kom det rapporter om att Valencia ger sig in i jakten på svensken.

Bardghji är alltjämt kvar i Barcelona och under måndagen deltog han i lagets träningspass. Rapporter under måndagen gjorde gällande att Bardghji tvingades bryta träningen. Detta med anledning av en befarad knäskada.

Spanska Sport skriver att det kan röra sig om en allvarlig smäll och att han ska ha haft mycket ont när han lämnade träningen.

Bardghji gjorde två mål på 28 matcher för Barcelona förra säsongen.