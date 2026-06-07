Turkiet i VM 2026 – Allt du behöver veta

Turkiet i VM 2026: Vad du kan förvänta dig

Turkiet är tillbaka på den största internationella fotbollsscenen efter 24 års frånvaro. VM 2026 i Nordamerika blir nationens blott tredje framträdande i mästerskapet. Turkiet går in i turneringen med en tydlig uppåtgående formkurva och höga förväntningar. Den nuvarande spelartruppen besitter en spännande blandning av unga tekniker och rutinerade mittfältsstrateger.

Förbundskaptenen Vincenzo Montella har etablerat en taktisk identitet som bygger på ett possession-orienterat spelsätt med snabba omställningar. Mycket av det offensiva ansvaret vilar på Arda Güler och hans förmåga att luckra upp låga försvar. Lagets högstanivå indikerar att en kvartsfinal är inom räckhåll om defensiven håller ihop mot tuffare motstånd.

Snabbfakta

Förbundskapten Vincenzo Montella Smeknamn Ay-Yıldızlılar, Bizim Çocuklar FIFA-ranking 22 Bästa VM-resultat Tredjeplats (2002) Antal VM-framträdanden 3

Turkiet i tidigare VM

Turkiet har en relativt kort men intensiv mästerskapshistoria. Det senaste framträdandet skedde 2002 i Sydkorea och Japan. Då överraskade Turkiet hela fotbollsvärlden genom att knipa en sensationell bronsmedalj. Turneringen präglades av stark defensiv organisation och oerhört vassa kontringar.

Profiler som Hakan Şükür och Rüştü Reçber agerade nyckelspelare under hela det historiska slutspelet. Sedan dess har nationen misslyckats med att kvalificera sig för fem raka turneringar. Den historiska prestationen från 2002 fungerar nu som en ständig måttstock för dagens trupp. Dagens förväntningar är höga, men den moderna fotbollen kräver en mer flexibel taktik än det raka spelet från tidigt 2000-tal.

År Slutplacering S V O F GM IM 1986 Ej kvalificerade – – – – – – 1990 Ej kvalificerade – – – – – – 1994 Ej kvalificerade – – – – – – 1998 Ej kvalificerade – – – – – – 2002 Tredjeplats 7 4 1 2 10 6 2006 Ej kvalificerade – – – – – – 2010 Ej kvalificerade – – – – – – 2014 Ej kvalificerade – – – – – – 2018 Ej kvalificerade – – – – – – 2022 Ej kvalificerade – – – – – –

Turkiets väg till VM 2026

Kvalspelet visade upp ett Turkiet som har utvecklat en imponerande taktisk stabilitet. Laget slutade tvåa i sin kvalgrupp bakom Spanien. En stark prestation var det oavgjorda resultatet (2–2) på bortaplan mot spanjorerna i Sevilla. Truppen visade därefter mental styrka genom att besegra Rumänien med 1–0 i playoff-semifinalen den 26 mars 2026.

Biljetten till Nordamerika säkrades slutligen via en 1–0-seger borta mot Kosovo den 31 mars 2026. Kvalresan demonstrerade en tydlig utveckling där bollinnehav kombinerades med effektivitet. Offensiven producerade i snitt 2,4 mål per match under det ordinarie gruppspelet, vilket understryker lagets eldkraft.

Turkiets förbundskapten: Vincenzo Montella

Vincenzo Montella tog över som förbundskapten för Turkiet i september 2023. Italienaren gör nu sitt allra första stora mästerskap som landslagstränare. Hans tränarkarriär inkluderar sejourer i klubbar som Fiorentina, Sampdoria och AC Milan. Senast tränade han Adana Demirspor, där han tog klubben till europeiskt spel för första gången i deras historia.

Montellas filosofi bygger på ett proaktivt spelsätt med stort fokus på vertikala passningar. Han har visat prov på taktisk flexibilitet och växlar ofta mellan fyrbackslinje och fembackslinje. Montellas ledarstil påminner om den pragmatiska skolan som ofta syns inom svensk fotboll. Han prioriterar kollektiv balans framför individuell frihet, vilket har stabiliserat nationens tidigare svajiga försvarsspel.

Så spelar Turkiet: Taktisk analys

Turkiet ställer oftast upp i en flexibel 4-2-3-1-formation. Speluppbyggnaden styrs centralt av en sittande mittfältsduo som dikterar tempot. Detta ger de offensiva yttrarna och den centrala spelfördelaren stor frihet att operera i mellanytorna. Laget snittade 53,6 procent i bollinnehav och hade en passningsprocent på 85,5 under kvalspelet.

Den defensiva linjen står ofta högt för att understödja en intensiv förstapress. Brister finns dock i defensiva omställningar där laget ibland blottar stora ytor bakom ytterbackarna. Spelstilen kan jämföras med hur Danmark agerade under tidigare mästerskap, med ett starkt kollektiv som snabbt kan slå om från försvar till anfall.

Förväntad startelva

Turkiet: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Denna startelva balanserar defensiv trygghet med hög offensiv kreativitet. Hakan Çalhanoğlu styr spelet från en djupare position medan ytterbacken Ferdi Kadıoğlu står för viktig bredd i anfallsspelet. De offensiva mittfältarna ges fria tyglar att hitta ytor mellan motståndarnas lagdelar.

Nyckelspelaren: Arda Güler

Arda Güler bär ett enormt kreativt ansvar i detta turkiska landslag. Den offensiva mittfältaren har snabbt etablerat sig i Real Madrid och visat upp exceptionell teknisk förmåga. Under kvalspelet levererade han fyra assist och noterades för en passningssäkerhet på 89,3 procent.

Hans förmåga att dribbla på små ytor och hitta avgörande passningar är vital för lagets offensiv. Om Arda Güler saknas tenderar Turkiet att bli alltför statiska i sitt anfallsspel. Hans spelstil och roll kan liknas vid den betydelse Emil Forsberg länge haft för Sverige. Med ett marknadsvärde som överstiger 900 miljoner Kr är förväntningarna på honom skyhöga.

Framtidslöftet: Deniz Gül

Ett av de mest spännande namnen i truppen är anfallaren Deniz Gül. Han har en tydlig svensk koppling efter att ha representerat det svenska U21-landslaget innan han valde att spela för Turkiet. Till vardags huserar han i Porto efter övergången från Hammarby där hans utveckling har gått spikrakt uppåt.

Foto: Alamy

Deniz Gül erbjuder en fysisk närvaro och ett djupledsspel som kompletterar de tekniska mittfältarna perfekt. Utan en utpräglad målskytt av hans kaliber tvingas landslaget förlita sig för mycket på yttermittfältarna. Hans genombrott på den internationella scenen kan bli avgörande för lagets chanser i turneringen.

Turkiets trupp

Spelare Klubb Position Målvakter Mert Günok Fenerbahçe Målvakt Altay Bayındır Manchester United Målvakt Uğurcan Çakır Galatasaray Målvakt Försvarare Zeki Çelik Roma Försvarare Çağlar Söyüncü Fenerbahçe Försvarare Eren Elmalı Galatasaray Försvarare Samet Akaydin Çaykur Rizespor Försvarare Abdülkerim Bardakcı Galatasaray Försvarare Ozan Kabak TSG Hoffenheim Försvarare Mert Müldür Fenerbahçe Försvarare Ferdi Kadıoğlu Brighton & Hove Albion Försvarare Merih Demiral Al-Ahli Försvarare Mittfältare Salih Özcan Borussia Dortmund Mittfältare Orkun Kökçü Beşiktaş Mittfältare Hakan Çalhanoğlu Inter Milan Mittfältare İsmail Yüksek Fenerbahçe Mittfältare Kaan Ayhan Galatasaray Mittfältare Anfallare Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe Anfallare Arda Güler Real Madrid Anfallare Barış Alper Yılmaz Galatasaray Anfallare Kenan Yıldız Juventus Anfallare Deniz Gül Porto Anfallare İrfan Can Kahveci Kasımpaşa Anfallare Yunus Akgün Galatasaray Anfallare Oğuz Aydın Fenerbahçe Anfallare Can Uzun Eintracht Frankfurt Anfallare

Turkiet: Allt du behöver veta

Det turkiska landslaget anländer till Nordamerika med en av sina mest talangfulla trupper på över två decennier. Bredden på det offensiva mittfältet är lagets absolut största styrka. Konkurrensen från nationer som Spanien och Frankrike är mördande, men Turkiet har visat att de kan störa de stora nationerna. Spelbolagen värderar lagets chanser att vinna hela turneringen till cirka 1 procent, vilket placerar dem strax bakom de absoluta favoriterna.

Defensiven är dock ett återkommande frågetecken. Under kvalspelet släppte laget till 1,5 mål i snitt per match mot starkare motstånd. Om försvarslåset inte presterar på topp kommer avancerade underliggande data, såsom Expected Goals emot (xGA), snabbt att straffa dem i ett slutspel. I grupp D ställs laget mot USA, Australien och Paraguay. Konstellationen innebär att avancemang är ett fullt rimligt resultatmål.

Turkiets spelschema i VM

Superdatorn: Så går det för Turkiet

Prediktiva datamodeller använder underliggande statistik för att simulera turneringens utfall. Modellen ger Turkiet goda chanser att överleva det inledande gruppspelet. Siffrorna indikerar att lagets offensiva spets väger tyngre än de defensiva bristerna i den inledande fasen. Historiskt sett brukar lag med liknande truppvärde överprestera när de undviker de största favoriterna tidigt i turneringen. Chansen att nå en kvartsfinal bedöms till drygt en fjärdedel, vilket speglar nationens 22:a plats på världsrankingen väl.

Milstolpe Sannolikhet Vinnare 1,4 % Final 4,1 % Semifinal 11,2 % Kvartsfinal 26,7 % Åttondelsfinal 53,6 % Sextondelsfinal 83,1 %

Grupplacering Sannolikhet Gruppvinnare 35,2 % Avancemang från grupp 83,1 % Utslagna i gruppspel 16,9 %

Summering

Turkiet besitter en högstanivå som kan skaka de flesta motståndare i världen. Turneringstaket ligger förmodligen vid en kvartsfinal, givet att nyckelspelarna håller sig skadefria. Den största osäkerhetsfaktorn förblir hur mittlåset hanterar snabba omställningar mot absolut toppmotstånd. Om Vincenzo Montella lyckas balansera lagets offensiva entusiasm med taktisk disciplin kan mästerskapet bli en stor framgång för nationen.

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