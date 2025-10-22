Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Dif-keepern om bytet: ”Jag respekterar hans beslut”

Filip Manojlovic byttes ut efter 45 minuter mot Gais.
Detta trots att han inte var skadad.
– Jag gjorde min del, var professionell och det kommer jag att vara i framtiden också, säger Manojlovic till Expressen.

Under söndagen ställdes Gais mot Djurgården i en mycket speciell match. Detta i en tillställning där Filip Manojlovic blev utbytt i paus – trots att han inte var skadad.

– Jag såg att han (Jacob Rinne) värmde upp, men jag gjorde så klart min del, och det tycker jag att jag gjorde som jag skulle i den första halvleken, säger Manojlovic till Expressen.

Efter matchen valde Jani Honkavaara att förklara sitt beslut med följande ord.

– Det var en oortodox förändring och det är något jag aldrig har gjort tidigare, sade han på presskonferensen.

Själva företeelsen att byta målvakt i paus, utan något skadebekymmer, är ingenting Manojlovic är van vid. Däremot ville han inte kommentera faktumet direkt efter matchen – men under onsdagen berättar han mer.

– Jag pratade med tränaren i halvtid, och han berättade att han skulle byta ut mig. Jag respekterar hans beslut. Jag gjorde min del, var professionell och det kommer jag att vara i framtiden också.

Under årets säsong har Djurgården har spelat in 42 poäng och befinner sig på en sjundeplats.

