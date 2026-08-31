Dif-löftets dröminhopp: ”Mäktigt, känslosamt”

STOCKHOLM. Alexander Andersson hann bara vara på plan i några minuter.

Sedan spelade han fram till Djurgårdens 4–0-mål mot Mjällby.

– Det är något jag har drömt om, säger 16-åringen efter segern.

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Djurgården körde över Mjällby AIF i första halvlek. Hemmalaget gjorde tre mål på knappt en halvtimme och gick in i paus med rejäl medvind.

I den andra akten fick den 16-årige Dif-produkten Alexander Andersson göra allsvensk hemmadebut. Den offensive pjäsen byttes in i den 85:e minuten och 120 sekunder senare spelade han fram till Oskar Fallenius som satte 4–0.

Efter matchen var Andersson i extas.

– Det är så magiskt att det finns inte. Det är en dröm som går i uppfyllelse och jag ser bara gott i det här, säger en glad Alexander Andersson.

16-åringen fick minuter i Djurgårdens match mot Malmö FF. Trots det var han förvånad att han fick komma in under måndagskvällen.

– Jag blev lite förvånad att jag skulle in faktiskt, men jag är så himla glad att jag fick chansen. Jag är så glad just nu att det finns inte, förklarar han.

I slutet av matchen hade han chansen att även göra ett mål. Andersson blev framspelad i ett halvt friläge men skottet gick precis utanför. Även om det såklart hade smakat gott med ett mål, var han minst lika nöjd med utfallet.

– Det hade nästan varit för mycket för mig. Jag sparar det till en annan match.

I omklädningsrummet hyllades Andersson av lagkamraterna.

– De är jätteglada för min skull och jätteglada för lagets skull. Det var viktiga tre poäng och vi ska fortsätta så, avslutar han.

Alexander Andersson noteras för totalt tre A-lagsmatcher i den blårandiga tröjan.