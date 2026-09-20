JUST NU: Isak blev hjälte för Liverpool – sänkte Bournemouth
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Alexander Isak blev stor matchhjälte när Liverpool besegrade Bournemouth med 1–0 på Vitality Stadium.
Svensken satte matchens enda mål i den andra halvleken.
Liverpool kom från ett kryss mot Fulham och behövde tre poäng för att hänga med i den absoluta toppstriden.
Efter en mållös och chansrik första halvlek klev Alexander Isak fram i den 57:e minuten. Anfallaren dök upp på rätt plats i straffområdet och stötte in 1–0 – hans fjärde ligamål för säsongen.
Liverpool höll undan hela vägen och klättrar därmed upp på sjätte plats i Premier League.
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