JUST NU: Så startar Hammarby och Degerfors
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Hammarby gästar Degerfors på Stora Valla i den sista matchen i omgång 22 av Allsvenskan.
Båda lagen kliver in till matchen med mycket på spel i var sin ände av tabellen.
Se startelvorna här.
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Det väntar ett laddat möte där hemmalaget Degerfors slåss för att klättra över nedflyttningsstrecket. En seger för Henok Goitoms trupp kan ta dem upp på säker mark – förutsatt att Kalmar FF förlorar eller kryssar i sin hemmamatch mot BK Häcken.
Henrik Rydströms Hammarby vill säkra tre tunga poäng för att hålla sig kvar på sin Europaplats och samtidigt fortsätta utmana i titelstriden mot Djurgården och serieledande IK Sirius.
Skulle Djurgården tappa poäng i sin match har Bajen dessutom chansen att vid seger kliva förbi i tabellen och ta över andraplatsen.
Amin Boudri är även tillbaka i hammarby-truppen.
Lagens startelvor
Degerfors IF
Igonen – Sundgren, Skuseth, Faqa, Ohlsson – Yiriyon, Hussein, Vukojevic – Netabay, Milleskog & Boutera
Hammarby IF
Hahn – Skoglund, Fofana, Winther, Persson – Adjei, Karlsson, Lind – Madjed, Steinke & Abraham
Matchen har avspark klockan 16:30 på Stora Valla.
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