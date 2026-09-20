JUST NU: Laddat Madridderby – Real och Atlético jagar Barcelona

Atlético Madrid tar emot Real Madrid på Cívitas Metropolitano med avspark klockan 16:15.

Det handlar om ett ångestladdat derby där både tvåan Real och fyran Atlético måste vinna för att inte halka efter serieledande Barcelona.

Se startelvorna här.

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Båda huvudstadsklubbarna jagar ett hittills obesegrat Barcelona, som utökade sin ledning i tabellen efter gårdagens bortaseger mot Sevilla. Med ett tre veckor långt landslagsuppehåll direkt efter matchen är tränarna desperata efter att gå in i speluppehållet med en seger i ryggen för att undvika en tidig kris på säsongen.

José Mourinhos Real Madrid kommer till derbyt efter flera dramatiska matcher under säsongsinledningen. Nyförvärvet Carlos Espí har klivit fram som hjälte med avgörande mål under de sista minuterna vid två tillfällen – senast i bortasegern mot Elche. En trepoängare i dag gör att Real Madrid skuggar Barcelona tre poäng bakom.

För Diego Simeones Atlético Madrid står lika mycket på spel. Hemmalaget vann förra säsongens motsvarande möte på Metropolitano med klara 5–2 mot dåvarande Xabi Alonsos Real. Sedan dess har dock Real Madrid tagit två raka derbysegrar, senast med 3–2. Skulle Atlético avgå med segern i dag går man förbi stadsrivalen i tabellen med en poäng.

Lagens startelvor

Atlético de Madrid

Oblak – Pubil, Romero, Llorente, Hancko – Simione, Baena, Cardoso, Grimaldo – Lee Kang-In & David

Real Madrid CF

Courtois – Cucurella, Huijsen, Konaté, Dumfries – Tchouameni, Valverde, Bellingham – Vinicius Jr, Arda Güler & Mbappe

Matchen har avspark klockan 16:15 på Cívitas Metropolitano.