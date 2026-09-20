JUST NU: Bajen vann rysare mot Degerfors – efter sent måldrama

Hammarby besegrade Degerfors IF med 1–0 på bortaplan efter ett tidigt ledningsmål i den andra halvleken.

Mötet fick en dramatisk upplösning när hemmalaget trodde att de kvitterade på tilläggstid.

Hammarby klättrar upp till en andraplats efter Djurgården förlorade mot Elfsborg tidigare i dag.

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Det var en viktig match för båda lagen där Hammarby behövde tre poäng för att haka på serieledande Sirius i guldstriden, medan Degerfors slogs för att ta sig bort från kvalplatsen.

Efter en mållös första halvlek slog Hammarby till direkt i den andra. Bara 40 sekunder in tog gästerna ledningen när Paulos Abraham tog tillvara på en retur från Degerfors målvakt Matvei Igonen.

Degerfors tryckte på för en kvittering i slutet och på övertid nickade Nikolai Skuseth in bollen i nät. Målet dömdes dock bort för offside och Hammarby kunde hålla undan och ta alla tre poäng.