JUST NU: Atlético vann kaosartat derby – besegrade Real Madrid

Atlético Madrid gick segrande ur det laddade Madridderbyt mot Real Madrid.

Hemmalaget vann med 2–1 efter en dramatisk och händelserik andra halvlek på Metropolitano.

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Båda Atletico Madrid och Real Madrid behövde tre poäng för att hålla jämna steg med serieledande Barcelona inför det kommande landslagsuppehållet.

Efter en tuff och mållös första halvlek – där VAR granskade ett potentiellt rött kort på Cristian Romero, bröt matchen ut i andra halvlek. Reals Dean Huijsen synade det röda kortet efter en målchansutvisning, varpå Alejandro Grimaldo förvaltade den efterföljande straffen till 1–0.

Kort därefter utökade Jonathan David till 2–0 efter ett fint inspel från Giuliano Simeone. Antonio Rüdiger lyckades reducera på nick via en hörna i slutminuterna, men Atlético höll undan och tog alla tre poäng.