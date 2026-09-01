Dif-stjärnan trivs i sin roll: ”Får leka lite där”

STOCKHOLM. Patric Åslund målade igen på sin ytterposition.

Efter storsegern mot Mjällby berättar Djurgårdens formstarke ytter om platsbytet.

– Den börjar sätta sig mer och mer, säger han till FotbollDirekt.

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Patric Åslund har stått för mål i två raka matcher för Djurgården. ”Blåränderna” kommer senast från en viktig trepoängare hemma mot Mjällby AIF och 24-åringen svarade för lagets 3–0-mål.

Matchen mot Maif slutade i en klar seger för Djurgården när slutresultatet skrevs till 4–0.

– Det kändes riktigt bra. Det var en bra match överlag och att vi spelar som ett lag, och gör det väldigt bra, säger målskytten Patric Åslund till FotbollDirekt.

När FD frågar Åslund om hans fullträff svarar han så här.

– Jag kom in i en bra yta och får vända upp i den ytan. Då blir det bara på instinkt och på känsla. Då blev det ett avslut och det känns skönt.

Trivs i rollen: ”Får leka lite”

Under en tid har det uppstått frågetecken kring Åslunds faktiska position på planen. Tidigare har 24-åringen spelat mer centralt i banan men under Dif-tränaren Jani Honkavaara har han placerats ute på högerkanten, nästan som i en ytterroll. Trots att det är ovant förklarar Åslund att han utvecklas för varje match.

– Jag tycker den börjar sätta sig mer och mer, att man blir mer bekväm i den och får komma in i banan och få leka lite där. Och att få vara med centralt vilket jag föredrar hellre än att spela ännu mer på kanten. Det passar mig bra men det är inte helt skumt för mig att driva ut på kanten och vara där ute. Det behövs också.

Redan på torsdag väntar hängmatch mot just Mjällby. Djurgårdens senaste minne av att möta ett lag två gånger på rad är inte goda. Sist det begav sig vann Djurgården stort mot Västerås Sk och i matchen en vecka senare föll Stockholmslaget med uddamålet.

– Vi hade en sådan mot Västerås där vi inte riktigt kunde sätta fingret på vad som inte klaffade där i det andra mötet. Vi får försöka vara kyliga den här veckan och verkligen göra bra grejer och ha huvudet på rätt plats till nästa match, avslutar Åslund.

Patric Åslund noteras för sex mål och en assist på 18 framträdanden i allsvenskan den här säsongen.