Drömdebut för Schröder – nätade direkt när Real Madrid kryssade

Under tisdagskvällen tog Real Madrid emot Paris Saint-Germain.

Felicia Schröder slog till med mål direkt i sin debut för Real Madrid.

Champions League-premiären slutade 1–1 efter en sen kvittering från fransyskorna.

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Under tisdagskvällen tog Real Madrid emot Paris Saint-Germain hemma på Estadio Alfredo Di Stéfano.

Det blev debut i Real Madrid för både Bella Andersson och Felicia Schröder, för den sistnämnda tog det bara två minuter att göra avtryck. Redan i matchens andra minut slog svenskan till och presenterade sig för hemmapubliken med ett tidigt ledningsmål.

Schröder fortsatte att skapa oreda i den andra halvleken och var nära att utöka ledningen flera gånger om. Efter ett nästan-läge där hon var på väg att runda målvakten följde en dubbelchans. Svenskan tog sig förbi PSG:s backlinje och prickade först stolpen, innan hon sekunder senare kom fri och avslutade precis utanför.

Trots den tidiga ledningen fick Anderssons backlinje se nollan spricka. Omkring den 70 minuten kom kallduschen för Real Madrid. PSG tilldömdes en straff spark, och Sakina Karchaoui kliver fram och förvaltar chansen säkert i mål till 1–1.

Matchen slutade till slut oavgjort. Lagen får dela på poängen i premiären efter 1–1.



Näst på tur för Andersson och Schröder i Champions League väntar en bortamatch mot Manchester City, medan PSG tar emot OH Leuven på hemmaplan.



