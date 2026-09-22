JUST NU: Schröder ger Real ledningen i CL

Real Madrid möter Paris Saint-Germain i Champions League.

Efter några minuter ger Felicia Schröder Real Madrid ledningen.

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Det tog endast två minuters spel ger Felicia Schröder ledningen till Real Madrid mot Paris Saint-Germain.

Efter ett inlägg från Arianna Caruso. Real Madrids två sommarvärvningar gav utdelning direkt i Champions League-premiären.

I den 57:e minuten var hon extremt nära att utöka två gånger om. Efter att ha tagit sig förbi PSG:s backlinje prickade hon först stolpen, för att bara sekunder senare komma fri och avsluta strax utanför. Besvikelsen och frustrationen var påtaglig efter de brända chanserna.

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