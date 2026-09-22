Arsenals svenskar nära poängtapp – räddades av straff

Båda Arsenals svenskor fanns med från start i hemmamötet mot danska HB Køge.

Det engelska storlaget satt dock hårt fast – innan ett sent straffdrama avgjorde allt.

Foto: Alamy

Båda Arsenals svenskor tog plats i elvan när Arsenal inledde årets Champions League med att ta emot danska HB Køge på hemmaplan.

Stina Blackstenius startade i anfallet medan Smilla Holmberg tog plats på högerbacken. Svenskorna skulle dock, likt resten av Arsenal, få en lång och frustrerande kväll. Blackstenius byttes ut i halvtid medan Holmberg spelade samtliga 90 minuter.

När matchen tickade in på tilläggstid var ställningen alltjämt 0–0, och det engelska storlaget såg ut att gå mot ett oväntat poängtapp.



Men i den 93:e minuten fälldes inhopparen Selina Cerbi i straffområdet, efter att ha tagit sig förbi försvaret på den trånga högerkanten.



Mariona Caldentey klev fram, tog hand om straffen och skickade säkert in 1–0-målet som räddade segern åt Arsenal.