Dif-talangen om tuffa tiden: ”En motor för mig”

Ahmed Saeed har skrivit A-lagskontrakt med Djurgårdens IF.

Nu berättar 17-åringen om tiden efter att hans syster drabbats av cancer.

– I början hade jag det tufft utanför fotbollen för jag tänkte på henne konstant, säger Saeed till Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Ahmed Saeed slog igenom i Djurgårdens ungdomslag. I fjol fick 17-åringen prova på att spela i A-laget när han gjorde två inhopp i allsvenskan.

Inför säsongen stod det klart att Saeed skriver ett proffskontrakt med Djurgården och hoppas kunna göra avtryck direkt.

– Jag vill ta en startplats i Djurgården, spela så mycket som möjligt och hjälpa laget till SM-guld förhoppningsvis. Det är mina mål nu, men om vi snackar på längre sikt är det att bli en av de bästa svenskarna någonsin. Jag vill komma ut i Europa till de bästa ligorna och visa vad jag går för, säger Saeed till Sportbladet.

”Var bara sju när hon fick cancer”

Trots framgångarna den senaste tiden har vägen dit varit tuff för yttern. Saeed berättar om när hans syster drabbades av cancer.

– Hon har också haft en tuff uppväxt. Hon var bara sju när hon fick cancer och hade det i två-tre år. Hon går på mediciner och undersökningar då och då, men nu mår hon bra, säger Saeed och förklarar att det tog på honom:

– I början hade jag det tufft utanför fotbollen för jag tänkte på henne konstant. När jag spelade fotboll hade jag det som bränsle. Hon blev min motivation. Min familj har alltid varit det. Fotboll är kul och så, men jag vill kunna försörja min familj och hjälpa dem med allt. När min syrra blev sjuk blev det bara en motor för mig att göra allt för henne. Nu går hon i skolan och är tillbaka till sitt normala liv. Jag försöker bara vara där som storebror till henne och hjälpa henne så mycket som möjligt.

Ahmed Saeeds kontrakt med Djurgården sträcker sig över säsongen 2028. 17-åringen startade i lagets senaste träningsmatch mot Viking Stavanger.