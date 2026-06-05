Rydström om Bajenjobbet: ”Präglad av Nanne Bergstrand”

STOCKHOLM. Han är Hammarbys nya tränare.

Henrik Rydström har alltid varit nyfiken på den grönvita huvudstadsklubben.

– Jag är präglad av Nanne Bergstrands tid i klubben, hur han pratade om potentialen som finns i Hammarby, säger Rydström på presskonferensen.

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Sparkad av Malmö FF i höstas.

Sparkad av Columbus Crew så sent som i maj.

Men dessförinnan gjorde Henrik Rydström stor succé i MFF med dubbla SM-guld, cupguld och Europaspel.

Nu tar han över från sparkade Bajentränaren Kalle Karlsson – något som blev officiellt under fredagen.

– Det har gått snabbt, det går inte att säga något annat. Det är den senaste veckan som vi har pratat, inte längre än så, säger Rydström.

Kunde blivit Rydström redan efter Hellberg: ”Landade i att Kalle var det bästa då”

Smålänningen var lagkapten i det Kalmar FF som vann SM-guld 2008. Då hade Rydström en viss Nanne Bergstrand som tränare, samme Bergstrand som redan under sitt första år som Bajentränare 2014 gjorde det efterlängtade genom att ta tillbaka laget till allsvenskan efter fem tuffa år i superettan.

Bergstrand lyckades sedan etablera Bajen i allsvenskan 2015-2016 innan parterna gick skilda vägar. Med sin fadersgestalt Bergstrand och dennes historia i Bajen har Rydström länge intresserat sig för den grönvita Stockholmsklubben.

– Jag är präglad av Nanne Bergstrands tid i klubben, hur han pratade om potentialen som finns i Hammarby, säger Rydström som redan fanns med i sportchef Mikael Hjelmbergs planer som Kim Hellbergs ersättare.

– Henrik fanns med i processen redan då, men då landade vi att Kalle Karlsson var det bästa alternativet, säger Hjelmberg.

Rydström andravalet alltså?

– Det var du som sa det, säger Hjelmberg med ett leende.