Djurgården förlänger med supertalangen: ”Känns hur bra som helst”

Alexander Andersson rankas som en av Sveriges främsta talanger.

Nu förlänger 16-åringen sitt kontrakt med Djurgården till 2029.

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Alexander Andersson blev allsvenskans yngsta spelare någonsin när han hoppade in borta mot Elfsborg i maj 2025. Mittfältaren var då inte mer än 15 år och 24 dagar gammal.

Djurgården meddelar nu att de numera 16-åriga talangen förlänger med klubben. Det nya avtalet sträcker sig till sommaren 2029.

– Det känns hur bra som helst att få förlänga med mitt lag sedan barnsben. Jag har ju hejat på Djurgården hela mitt liv, så jag ser bara fördelar och det känns toppen att vara här, säger Alexander Andersson till ett uttalande.

Mittfältaren har suttit på bänken i fyra allsvenska matcher den här säsongen. I samband med vinsten mot Malmö FF i den förra omgången fick han hoppa in dryg fem minuter kvar.