Swedberg och Larsson utanför truppen igen

Varken Hugo Larsson eller Williot Swedberg fanns med i Sveriges VM-trupp.

De ställs utanför på nytt i Graham Potters senaste landslagsuttagning.

Enligt förbundskaptenen grundar beslutet sig hård konkurrens och en vilja att bygga vidare på VM-stommen.



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I dag, onsdag, tog Graham Potter ut den svenska landslagstruppen inför Nations League. Sverige ställs inför ett tufft spelschema med hela fyra matcher på bara 15 dagar under höstsamlingen.

Sverige inleder på hemmaplan med två raka matcher på Strawberry Arena, först mot Rumänien den 25 september och tre dagar senare mot Polen den 28 september. Därefter väntar två bortamöten mot Bosnien-Hercegovina den 2 oktober innan samlingen avrundas mot Rumänien den 5 oktober.



I truppsamlingen saknades både Hugo Larsson och Williot Swedberg. Samma spelare som saknades i VM-truppen



– Jag är säker på att de är besvikna, men jag tror också att de accepterar beslutet och fortsätter jobba hårt i sina klubblag. Dörren är alltid öppen, säger förbundskaptenen Graham Potter

För Larssons del väger den färska flytten till Premier League-klubben Fulham in i förbundskaptenens resonemang. På det centrala mittfältet har engelsmannen istället valt att prioritera spelare som Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlström och Mattias Svanberg.



– Hugo har gjort en bra flytt och den är vi spända på att följa. Det är viktigt för honom att acklimatisera sig till en ny liga, ny klubb och ett nytt land. Vi vill att han ska spela mycket och göra det bra, då är han absolut ett alternativ för oss.

Gällande Celta Vigos Swedberg handlar det i stället om direkt konkurrens med offensiva namn som Besfort Zeneli, Taha Ali och Sebastian Nanasi, där den sistnämnde nu får chansen i sitt första tävlingssammanhang i landslagströjan.

– De spelarna har spelat för oss tidigare och vi har valt att behålla dem, avslutar förbundskaptenen.