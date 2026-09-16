Moratti avslöjar: Messi tackade nej till Inter

Massimo Moratti var beredd att spränga alla gränser för att värva Lionel Messi till Inter.

Nu avslöjar den förre presidenten att den argentinske superstjärnan nobbade ett bud – utan att ens öppna brevet.

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Det var under år 2012 som Massimo Moratti, dåvarande president för Inter, försökte sig på vad som hade blivit fotbollshistoriens mest uppseendeväckande övergång. Moratti styrde Milano-klubben under drygt 18 framgångsrika år fram till 2013 och gjorde sig känd för sina storsatsningar. Tanken bakom storsatsningen var att säkra Lionel Messis underskrift.

Enligt uppgifter som den katalanska tidningen SPORT uppmärksammar, skickade Moratti sin vicepresident till Barcelona med ett astronomiskt erbjudande. Men affären nådde aldrig ens förhandlingsbordet.

– Jag gjorde något galet 2012 och gav Messi ett bud värt 500 miljoner euro. På den tiden var det en helt galen summa. Jag skickade Inters vicepresident till Barcelona för att förhandla, men Messi öppnade inte ens brevet och fick aldrig veta värdet på budet. Han tackade nej utan att veta detaljerna, berättar Massimo Moratti till SPORT.

När Moratti och Messi väl talades vid personligen var den argentinske stjärnans besked glasklart.

– Jag uppskattar ditt intresse för mig, men jag vill pensionera mig i Barcelona, ska Messi ha sagt till den italienske klubbpresidenten.

Att avsluta karriären i den katalanska storklubben blev dock som bekant inte fallet. Efter att Barcelona hamnat i en djup ekonomisk kris tvingades Messi lämna klubben 2021 för spel i Paris Saint-Germain, innan karriären senare gick vidare till Inter Miami i MLS.