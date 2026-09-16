Officiellt: Yves Bissouma klar för Ajax

Efter en tids ovisshet har Yves Bissouma hittat sin nästa klubbadress.

Den 30-årige mittfältaren lämnade Tottenham gratis i somras.

Nu har han skrivit på ett kontrakt med den nederländska storklubben Ajax.

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Ajax meddelade under onsdagen att Yves Bissouma har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig fram till den 30 juni 2027 och träder i kraft med omedelbar verkan.

Mali-landslagsmannen kommer senast från en fyraårig sejour i Tottenham Hotspur där han noterades för 111 framträdanden. Innan flytten till London representerade han Brighton & Hove Albion samt franska Lille OSC. Tiden i Tottenham präglades dock inte enbart av prestationer på planen, utan kantades även av ett flertal disciplinära åtgärder efter sena ankomster och uppmärksammade incidenter utanför plan.

I Amsterdam välkomnas nu mittfältaren som ett rutinerat tillskott till truppen.

– Diskussionerna med Yves inleddes i augusti och vi är väldigt glada över att han nu har skrivit på för Ajax. Vi har hämtat in en erfaren spelare som vet vad som krävs för att prestera på högsta nivå. Han kan spela på flera positioner, och vi hoppas att han blir tillgänglig för uttagning så snart som möjligt, säger Ajax tekniska direktör Jordi Cruijff.

Huvudpersonen själv ser fram emot den nya utmaningen i Eredivisie och menar att klubbens filosofi passar hans spelstil väl.

– Ajax älskar att spela fotboll, och jag tycker att vi delar samma syn på spelet, konstaterar Bissouma.

Ajax ställs mot Excelsior den 19:e september klockan 20.00