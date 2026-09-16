Sparkas efter fyra matcher: Tedescos italienska äventyr över

Domenico Tedescos tid vid rodret i Bologna blev allt annat än långvarig.

Efter en mardrömsstart på säsongen väljer Serie A-klubben nu att bryta med den 41-årige huvudtränaren.

Raffaele Palladino tar över tränarposten och har skrivit på ett kontrakt till 2029.

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Det blev en kort historia i Italien för Domenico Tedesco, som tog över Bologna inför säsongen efter sin sejour i turkiska Fenerbahçe. Ledningen för den rödblå klubben har fått nog efter att laget blivit stående utan seger under säsongsinledningen, med facit på ett oavgjort resultat och tre förluster.

Detta innebär också att den svenske högerbacken Emil Holm får ställa in sig på en ny tränare vid sidlinjen på Renato Dall’Ara. Raffaele Palladino ersätter och har skrivit på ett kontrakt fram till 2029.

Bologna ställs mot Torino på lördag klockan 15.00