Messi får sin sista dans i landslaget

Lionel Messi gör sin sista landskamp för Argentina.

Den 6 oktober ställs landslaget mot Benin på Estadio Monumental i Buenos Aires.

Det blir en match som helt viks åt att ge ikonen ett värdigt avsked.

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Det var den 31 augusti som Lionel Messi offentliggjorde sitt beslut att sluta i det argentinska landslaget. Nu bekräftar det argentinska fotbollsförbundets president, Claudio Tapia, att kaptenen snörar på sig landslagsskorna en sista gång.

– Efter ett samtal med förbundskapten Lionel Scaloni har vi beslutat att bjuda in världens bäste spelare, vår kapten Lionel Andrés Messi, så att han får det avsked han verkligen förtjänar den 6 oktober här i Argentina, säger Tapia i ett uttalande och fortsätter:

– Alla spelare från VM-2022 har bjudits in för att delta tillsammans med sina familjer i vad som kommer att bli en oförglömlig match. Vi bjuder in alla argentinare att se ”den sista tangon” med världens bäste spelare.

Matchen mot Benin ingår i en intensiv samling där Argentina först ställs mot Bolivia (30 september) och Burkina Faso (3 oktober), innan hyllningsmatchen väntar i huvudstaden.

Messi lämnar ”La Albiceleste” som landslagets främste spelare genom tiderna, med ett facit på 125 mål på 207 landskamper samt VM-guldet i Qatar 2022 som den absoluta höjdpunkten.