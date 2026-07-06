Djurgården krossade Häcken – Lien stor hjälte

Häcken tog emot Djurgården.

Då bjöd gästerna på målkalas och vann.

Matchen slutade 2-4.

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Häcken och Djurgården möttes under måndagskvällen. Det var två ganska nya elvor efter en del spelartapp och annat. Men trots det fick matchen en händelserik start.

Djurgården kunde göra mål genom Oscar Fallenius redan efter fyra minuter. Med dryga halvtimmen spelad kunde Julius Lindberg kvittera för Häcken. Innan halvtidspaus kunde Kristian Lien ge Djurgården ledningen igen.

I andra halvlek kunde Lien återigen ge Djurgården ledningen och sedan fick vi se ett dröminhopp av den allsvenska debutanten Bamir Sadiku som bara efter några minuter på planen satte 2–3 till Häcken. Men bara kort därefter kunde Nino Zugelj sätta slutresultatet till 2–4.

I slutet av matchen fick inhoppande Mikael Marques ett direkt rött kort efter en tuff tackling mot Julius Lindberg.