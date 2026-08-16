Honkavaara imponerad: ”Jag gillar det nya AIK”

STOCKHOLM: Ett ungt och skadeskjutet AIK ställs mot Djurgården under söndagen.

Jani Honkavaara är trots allt imponerad av ärkerivalerna.

– Jag ser verkligen de spanska influenserna i deras sätt att spela, säger Dif-tränaren.

Foto: Bildbyrån

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Det senaste tvillingderbyt bjöd på en rejäl urladdning, åtminstone för de som håller blåränderna närmast hjärtat. Djurgården besegrade AIK med 4–2 på Nationalarenan i Solna och bärgade sin första seger mot de svartgula på tre år.

Under söndagen ställs ärkerivalerna mot varandra igen. Då spelar segern i våras ingen roll överhuvudtaget, menar Jani Honkavaara.

– Då hade de Zadok Yohanna och alla pratade om honom, men nu är han borta. Det finns inga som helst kopplingar mellan matcherna, menar Djurgårdens tränare.

Något som Honkavaara däremot tar i beaktning är Gnagets långa skadelista, som mer eller mindre inkluderar en hel startelva. Det har skapat huvudbry även för Djurgårdens tränare.

– Det finns många frågetecken gällande AIK men de har en förmåga att få med sig resultat ändå. De har mycket skicklighet i den sista tredjedelen. Vi kan inte förutse jättemycket av vad de kommer göra. Istället får vi kolla på deras senaste match och fokusera på vårat egna spel.

”Vet inte hur smart det var”

Efter krossen på Nationalarenan i våras firade Djurgårdstruppen hela natten lång tillsammans med sina supportrar på Sturehof. Därefter tappade blåränderna formen i allsvenskan.

– Vi förlorade två jävla matcher efter det, säger Honkvaara och fortsätter.

– Jag vet inte om det hade med det att göra och jag förväntade mig inte att det skulle bli så för det var så lång tid emellan. Men där och då var de väldigt nödvändigt. Vi ville fira och fansen ville fira, det har varit som ett trauma för klubben.

Om det blir en ny seger på söndag kommer det däremot inte bli en ny blöt natt på den anrika restaurangen i Stockholm.

– Med facit i hand vet jag inte hur smart det var. Men det var många års känslor som exploderade i den stunden. Även om vi vinner matchen så kommer vi inte fira på Sturehof, förkunnar Honkavaara.

Foto: Bildbyrån

Om mycket har hänt i AIK sedan derbymatchen i våras så är det ingenting jämfört med vad som hänt sedan förra säsongen. Den defensiva och fysiska fotboll som präglade Mikkjal Thomassen har ersätts av en passningsorienterad och offensiv fotboll signerad José Riveiro.

Jani Honkavaara vet vilket inkarnation av AIK han föredrar.

– Jag gillar den här nya versionen. Jag ser verkligen de spanska influenserna i deras sätt att spela. Det är ett helt annat lag, säger han.

Samtidigt har gnaget har gått från att vara allsvenskan äldsta lag till att bli det sjätte yngsta. Det kan vara en fördel för de svartgula enligt Djurgårdskaptenen Adam Ståhl.

– Jag kan inte alla spelare så jag vet inte åldern på alla. Men jag kom igår när jag var 20, om det nu är så gamla de är. Man är hungrig idag, men då var man ännu hungrigare, menar ytterbacken.

Ståhl passar samtidigt på att skicka en passning till rivalernas unga mannskap.

– När man var ung hade man mycket att bevisa och de har mycket att bevisa för supportarna, för laget och för sig själva.