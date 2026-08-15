Malmö FF förnedrade IK Uppsala – fem (!) mål på en halvlek

IK Uppsala hade inte mycket att sätta emot Malmö FF.

Skåningarna vann klart mot tabelljumbon och tog tillbaka Europaplatsen.

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IK Uppsala släppte in åtta mål mot Djurgården i den senaste omgången. Mot Malmö FF höll det på att sluta med liknande siffror.

Efter den första halvleken hade gästerna från Skåne satt fem bollar bakom Matilda Nurmi i Uppsala-målet. Efter paus utökade MFF till 6–0 och tog en säker seger mot den allsvenska jumbon.

Segern innebär att Malmö FF går förbi AIK, som förlorade mot Vittsjö, och tar tillbaka tredjeplatsen i allsvenskan. IK Uppsala ligger allt jämnt sist med åtta poäng upp till säker mark.