Djurgården testar två spelare

Djurgården provar två spelare.

Anfallaren Pascal Yadikaobi och mittfältaren Prince Appiah Amoah är på plats hos klubben.

– Vi var i Ghana och tittade på en turnering och bjöd in tre spelare därifrån, säger Dif:s scout Pelle Olsson i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagen meddelar Djurgården att två spelare provtränar med dem. Det är den nigerianske anfallaren Pascal Yadikaobi och ghananske mittfältaren Prince Appiah Amoah.

Spelarna ska scoutades under en turnering i Ghana.

– Vi har två provspelare på plats. Dels Pascal Yadikaobi som är en 08-född anfallare som kommer från en akademi i Lagos. Sedan är även Prince Appiah Amoah här, en central mittfältare som är född 2007 och kommer från en klubb i Accra i Ghana, säger Djurgårdens scout Pelle Olsson på klubbens hemsida.

Egentligen var det tre spelare som bjöds in för att provträna med ”Blåränderna”.

– Vi var i Ghana och tittade på en turnering och bjöd in tre spelare därifrån. En av dem har inte fått visum än men Pascal och Prince är här nu. De har tränat med DIF PA19 under de tre första dagarna och nu under torsdagen tränade de med A-laget ute på Kaknäs och stannar under den kommande veckan.