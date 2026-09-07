Djurgården vann mot Kalmar – ny serietvåa

Kalmar FF tog emot Djurgårdens IF.

Bo Hegland gjorde matchens enda mål och Djurgården klättrar i tabellen.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Kalmar tog emot Djurgården under måndagskvällen. Förtsa halvlek slutade mållöst men ”Blåränderna” tog till slut ledningen efter drygt 65 minuters spel. Bo Hegland fick då träff med ett välplacerat skott som betydde 1–0.

Kalmar FF trodde senare att kvitteringen kom i den 80 minuten efter ett långskott, men målet dömdes bort. I stället tilldelades Djurgården frispark efter att Max Larsson fått en knuff av KFF Noah Shamoun i straffområdet.

Djurgården höll undan och vann med 1–0. Därmed tog ”Blåränderna” sin fjärde raka seger i allsvenskan och klättrade upp på andraplatsen, medan Kalmar FF ligger på 13 plats.