JUST NU: Potter tvingas till ändringar – Sveriges elva spikad

Sverige tar emot Polen på Strawberry Arena klockan 20.45.

Blågult laddar om för sin andra Nations League-match, stärkt av fredagens 2–1-seger mot Rumänien.

Se startelvorna här.

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Sverige tog en tung premiärseger mot Rumänien i fredags och kliver i kväll in i sin andra Nations League-match, där Polen står för motståndet. Polackerna kommer senast från en mållös premiär (0–0) mot Bosnien och Hercegovina.

I den svenska truppen tvingas förbundskaptenen till förändringar då flera återbud – bland annat från stjärnan Alexander Isak och Emil Holm – garanterar två nya namn i startelvan. Hos motståndarna finns storstjärnan Robert Lewandowski på bänken. Han jagar revansch efter det dramatiska VM-playoffet i mars, där Viktor Gyökeres avgjorde med sitt minnesvärda 3–2-mål och skickade Sverige vidare till VM, medan Polen fick stanna hemma.

Lagens startelvor

Sverige

Johansson – Svensson, Starfelt, Lindelöf, Gudmundsson – Wålemark, Bergvall, Ayari, Zeneli – Nygren & Gyökeres

Polen

Bulka – Cash, Wisniewski, Bednarek, Zukowski, Kiwior – Puchaz, Zielinski, Nowak, Symanski – Zalewski