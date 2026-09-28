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Graham Potter. Foto: Bildbyrån

JUST NU: Potter tvingas till ändringar – Sveriges elva spikad

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Daniel Karimi
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Sverige tar emot Polen på Strawberry Arena klockan 20.45.
Blågult laddar om för sin andra Nations League-match, stärkt av fredagens 2–1-seger mot Rumänien.
Se startelvorna här.

**Förbundskapten Graham Potter deppar efter slutsignalen och Sveriges uttåg ur fotbolls-VM efter åttondelsfinalen mot Frankrike den 30 juni 2026 på New York New Jersey Stadium i East Rutherford, USA. (Foto: Vincent Carchietta/Imagn Images via Reuters)**
Foto: Bildbyrån

Sverige tog en tung premiärseger mot Rumänien i fredags och kliver i kväll in i sin andra Nations League-match, där Polen står för motståndet. Polackerna kommer senast från en mållös premiär (0–0) mot Bosnien och Hercegovina.

I den svenska truppen tvingas förbundskaptenen till förändringar då flera återbud – bland annat från stjärnan Alexander Isak och Emil Holm – garanterar två nya namn i startelvan. Hos motståndarna finns storstjärnan Robert Lewandowski på bänken. Han jagar revansch efter det dramatiska VM-playoffet i mars, där Viktor Gyökeres avgjorde med sitt minnesvärda 3–2-mål och skickade Sverige vidare till VM, medan Polen fick stanna hemma.

Lagens startelvor

Sverige

Johansson – Svensson, Starfelt, Lindelöf, Gudmundsson – Wålemark, Bergvall, Ayari, Zeneli – Nygren & Gyökeres

Polen

Bulka – Cash, Wisniewski, Bednarek, Zukowski, Kiwior – Puchaz, Zielinski, Nowak, Symanski – Zalewski

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