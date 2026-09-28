Wålemark om succéstarten och polska hetssnacket: ”En otrolig känsla”

Sverige fortsätter sin starka start i Nations League.

Efter 3–1-segern mot Polen klev Patrik Wålemark fram i Viaplaystudion.

Han var nöjd när han fick summera sin första start i landslagströjan.

Foto: Bilbyrån

Det var en minst sagt lyckad startelvsdebut för Patrik Wålemark när Sverige tog sin andra raka seger i Nations League-gruppspelet. Med en assist i ryggen och tre nya poäng på kontot var det en strålande glad spelare som uttalade sig efter matchen.

– Det är en otrolig känsla, både för mig och för laget. Det var min första start, jag tycker att jag gjorde en ganska bra match och det var en enorm insats från laget också, sa Wålemark i Viaplay studion efter matchen.

På frågan om sin egen prestation och den viktiga assisten förblev han ödmjuk.



– Jag försöker alltid bara göra det jag är bra på och göra min grej. I slutändan är det bara fotboll, så det är bara att köra. Det är klart att det alltid är roligt att göra poäng, men det viktigaste är sex poäng på två matcher. Det är en bra start.

Opåverkad av nerver och pikarna från Polen

Trots att det gällde en viktig landskamp och hans första match från start kände Wålemark ingen större anspänning.

– Nej, jag var ganska lugn och trygg i mig själv och väldigt trygg i laget. Det spritter såklart lite extra i benen, men i det stora hela kändes det bra.

Mötet med Polen var laddat, inte minst efter Sveriges tidigare VM-playoffvinst som stängde dörren för polackerna. Wålemark bekräftade att stämningen märktes av även utanför planen.

– Man har fått lite meddelanden innan matchen och det var lite hetssnack. Men för mig är det en match som alla andra, även om man såklart får höra lite extra från polackerna.